Per Esposito pronto un rinnovo lungo, poi percorso alla Bastoni – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha un progetto di crescita a lunga scadenza per Esposito. L’idea è replicare il caso Bastoni.

RINNOVO LUNGO – A luglio quando compirà 18 anni Sebastiano Esposito rinnoverà il suo contratto con l’Inter fino al 2025, il massimo consentito. L’Inter per lui ha progetti a lunga scadenza e vuole tenerselo stretto. L’idea è disegnargli un percorso alla Bastoni. Restando in rosa all’Inter rischierebbe di finire soffocato dalla concorrenza. Il club invece vuole che il suo percorso di crescita non sia interrotto. Sarà quindi fondamentale scegliere le tappe giuste.

QUANTE OPZIONI – Le pretendenti per Esposito non mancano. Il Parma ci ha provato a gennaio. Marotta può scegliere una delle società con cui l’Inter ha affari in ballo e quindi ottimi rapporti diplomatici. Quindi il Parma è nel lotto, ma insieme a Sassuolo, Verona, Genoa e Bologna. Ma per il ragazzo potrebbe anche essere meglio cominciare da una piazza solida in Serie B.

COME BASTONI – Fare di Esposito, che è un classe 2002 ricordiamolo, un giocatore da Inter non sarà comunque facile. Saranno fondamentali le scelte che verranno fatte dalla società e dall’entourage del ragazzo. Bastoni è stato preso giovanissimo all’Atalanta e dopo un anno a Bergamo e uno a Parma è riuscito a imporsi a Milano. Da titolare, praticamente. L’idea è riuscirci anche con Esposito.