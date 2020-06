Per Eriksen Ã¨ cambiato tutto: grazie alla sosta Ã¨ al centro dell’Inter – TS

Per Eriksen è cambiato tutto: grazie alla sosta è al centro dell’Inter – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea la trasformazione di Eriksen. Contro Napoli e Sampdoria ha dimostrato di essersi inserito alla grande. Merito anche dei cambiamenti di Conte.

SOSTA UTILE – Scusate il ritardo. Christian Eriksen si è preso l’Inter. E per assurdo il giocatore e la dirigenza devono ringraziare la lunga pausa per l’emergenza covid-19. Senza lo stop il danese avrebbe rischiato di vivere tre mesi (marzo, aprile, maggio) da dodicesimo uomo, primo cambio in mezzo, giocatore da usare in determinate gare. Ma non quello su cui costruire la squadra.

CAMBIAMENTI – Conte a febbraio era stato chiaro col club e col giocatore. Voleva un elemento pronto a calarsi nel 3-5-2 (ogni riferimento a Vidal non è casuale) e dunque Eriksen complice anche il ritardo di condizione avrebbe dovuto adattarsi al gioco della squadra. La sospensione di metà marzo e la nuova preparazione fatta a maggio hanno ivece permesso a Conte di impostare un lavoro specifico su Eriksen, cambiando abito alla squadra. Dal 3-5-2 al 3-4-1-2 per esaltarne le doti. Col nuovo sistema l’Inter ha fatto vedere di avere soluzioni nuove e diverse. I punti di forza precedenti rimangono, ma ora possono essere implementati dalla qualità dell’ex Tottenham.

SVOLTA PER TUTTI – Le prestazioni con Napoli e Sampdoria hanno dato ragione a tutti. Al giocatore, che ha dimostrato di essere il top player che ci si aspettava. Al club per l’investimento anticipato quando poteva arrivare a zero pochi mesi dopo. Al tecnico che a febbraio e marzo aveva i suoi motivi per preferire le certezze acquisite. Di fatto la lunga sosta ha permesso a Conte di anticipare quel lavoro su Eriksen che probabilmente aveva in progetto di effettuare nel prossimo ritiro estivo.