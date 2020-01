Pepe sicuro: “Vidal piÃ¹ forte di Eriksen! Inter, ecco cosa serve sul mercato”

Pepe sicuro: “Vidal più forte di Eriksen! Inter, ecco cosa serve sul mercato”

Pepe è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex esterno della Juventus di Conte ha detto la sua sull’Inter esprimendo una preferenza tra Eriksen e Vidal

L’EX JUVENTUS – L’opinione di Simone Pepe sull’Inter in ottica mercato: «Se vogliono provare a fare qualcosa di importante c’è bisogno di qualche rinforzo di mercato. Intendo per arrivare fino in fondo. Serve di sicuro una mezzala, un esterno che possa giocare in entrambe le fasce possibilmente e poi un altro difensore secondo me. Arturo Vidal? Obiettivamente è più forte di Christian Eriksen, questa è la verità».