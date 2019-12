Pepe: “Lukaku al centro del progetto Inter, facile così!”. Callegari: “Ma Conte…”

Pepe – ex centrocampista dell’Udinese -, ospite negli studi di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Canale 5, commenta le prestazioni di Lukaku nell’Inter di Conte e approva l’eventuale arrivo di Vidal. Callegari – giornalista di “Sport Mediaset” – gli dà manforte

LUKAKU LEADER – Il gesto di Romelu Lukaku verso Sebastiano Esposito fa ancora parlare. Non si meraviglia di certo Simone Pepe: «Lukaku ha dimostrato in più occasioni questo modo di fare, anche a Lautaro Martinez ha lasciato qualche rigore. Ha fatto diverse cose per dimostrarlo. Lukaku va in doppia cifra da otto anni. Quando un allenatore ti vuole a tutti i costi e ti mette al centro del progetto, è più facile giocare. Arturo Vidal è da prendere tutta la vita». La pensa così Pepe sul numero 9 nerazzurro.

METODO CONTE – Il ruolo di Antonio Conte è determinante in questa Inter capolista. Anche il giornalista Massimo Callegari è d’accordo con l’opinione di Pepe: «Lukaku era questo giocatore già formato anche al Manchester United e in altre situazioni, ma questa continuità di rendimento non l’ha sempre avuta. Ed questo è il merito dell’allenatore. Se il Barcellona dà via Vidal, che nell’ultima partita ha giocato titolare, è da prendere subito». Questo il pensiero di Callegari, favorevole anche sul ritorno del centrocampista cileno alla corte di Conte.