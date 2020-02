Pepe: “Juventus-Inter a porte chiuse cambia, una favorita. Conte…”

Juventus-Inter, come ufficializzato in serata, si giocherà a porte chiuse ma comunque domenica alle ore 20.45 (vedi articolo). L’ex calciatore Simone Pepe, ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia 1, ha provato a segnalare chi avrà un vantaggio dalla mancata presenza del pubblico e si è immedesimato in Conte.

ALLIANZ STADIUM DESERTO – A Simone Pepe viene chiesto se avrebbe cambiato qualcosa giocare Juventus-Inter a porte aperte: «Assolutamente sì, soprattutto in favore della Juventus perché gioca in casa. Si fosse giocato a San Siro sarebbe stato in favore dell’Inter, ma la spinta dei tifosi in una partita così importante conta. Antonio Conte sente di essere parte integrante dell’Inter? Lo fa perché allena la sua squadra. Anche se ci fosse il pubblico (domenica, ndr), levati i primi due-tre minuti, poi dopo per come lui vive la partita non sente più niente».