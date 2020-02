Pepe: “Inter, 2 soluzioni con Eriksen! Scudetto, Juventus favorita. Milan…”

Condividi questo articolo

Pepe è stato ospite di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco” su Italia Uno. L’ex calciatore della Juventus di Conte ha commentato Inter-Milan, il ruolo di Eriksen e la lotta Scudetto con i bianconeri

ANALISI – Così Simone Pepe: «Antonio Conte nell’intervallo secondo me ha toccato le giuste per far rientrare la squadra dopo un primo tempo brutto. Si è verificato anche il calo di intensità di Zlatan Ibrahimovic, appena cala un po’ il Milan sparisce. I rossoneri sono Ibra-dipendente perché leva responsabilità ai suoi compagni. Christian Eriksen? O Conte gioca col 3-4-1-2 per farlo giocare dietro ai due attaccanti oppure deve fare la finta mezzala che in fase di possesso va sul mediano avversario. Favorita per lo Scudetto? Juventus».