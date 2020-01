Pepe: “Eriksen? Inter non fa salto di qualità. Serviva mezzala diversa”

Simone Pepe, ex calciatore della Juventus e opinionista, che oggi ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni (QUI le sue parole), è intervenuto a “Sky Sport 24” sul probabile arrivo di Christian Eriksen all’Inter.

SCELTE – L’Inter sta per chiudere con Christian Eriksen (QUI le ultime). Un acquisto che potrebbe far fare un salto importante ai nerazzurri, in ottica scudetto. Non secondo Simone Pepe: «Credo che ad Antonio Conte serva una mezzala diversa, più strutturata e forte fisicamente come Arturo Vidal, ormai impossibile da prendere. Lo Juraj Kucka della situazione, per esempio. Non credo che con Eriksen l’Inter faccia il definitivo salto di qualità».