Peluso: «Inter meglio del Milan! Ma anche un’altra si sta rinforzando»

Peluso fa pendere l’ago della bilancia dalla parte dell’Inter nel confronto tutto milanese col Milan. L’ex difensore fra le altre di Juventus e Sassuolo, in collegamento con Sky Sport 24, ha messo altre due squadre (con una in particolare) a lottare per vincere la Serie A.

CAMPIONATO APERTO – Federico Peluso trova quattro squadre in corsa per la Serie A: «La Juventus faccio fatica a non metterla in prima fila. Credo che stia cambiando tanto, sta facendo un cambio generazionale importante. Sicuramente dovrà affrontare un campionato non facile: le altre si stanno rinforzando tanto, la Roma in primis e l’Inter. Il Milan deve difendere il titolo, la Juventus partirà svantaggiata rispetto a queste tre ma sta facendo un mercato importante. Non posso non metterla fra le pretendenti allo scudetto. Chi meglio fra le due milanesi? Dico l’Inter».