Pellizzari: “Vidal-Inter? È il giorno da due settimane! Su Eriksen fatico”

Tommaso Pellizzari

Vidal all’Inter è una trattativa che si sta portando avanti ormai da tempo, ancora senza chiusura. Il giornalista Tommaso Pellizzari, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dopo una battuta sulla ripetitività del “giorno dell’annuncio” manifesta i suoi dubbi sulla gestione di Eriksen.

ANCORA ATTESA – Tommaso Pellizzari ironizza: «Ho la sensazione di rivivere il Giorno della Marmotta per l’arrivo di Arturo Vidal. Sono due settimane che deve essere il giorno di Vidal… (ride, ndr) Io non riesco a darmi pace del fatto che Christian Eriksen sia un giocatore che si è perso, faccio fatica a concepirlo. Siamo tutti d’accordo che non ha entusiasmato nei mesi qui, ma è un giocatore di potenzialità enormi. È una cosa che ho faticato a capire quest’anno, non avere Eriksen come giocatore su cui l’Inter deve puntare».