Pellizzari: “Tonali, sorpreso dal comportamento dell’Inter. Nainggolan…”

Tommaso Pellizzari

Tonali in questi giorni diventerà un nuovo giocatore del Milan, dopo l’accordo raggiunto nella serata di domenica. Il giornalista Tommaso Pellizzari, ospite del programma di Sky Sport “Calciomercato – L’Originale”, non comprende a pieno la scelta dell’Inter di mollare il centrocampista e parla del rientro di Nainggolan.

POTEVA PROVARCI? – Per Tommaso Pellizzari è strano il dietrofront su Sandro Tonali: «Sono sorpreso dal comportamento dell’Inter. Nel senso: tutti sappiamo che era in netto vantaggio, è molto strana questa frenata improvvisa. Magari è dovuto a motivi di bilancio. Torna Radja Nainggolan? Innanzitutto, da quel che ricordo, l’anno scorso dei tre in punizione, con Mauro Icardi e Ivan Perisic, Nainggolan è stato quello più vicino a rimanere, perché Antonio Conte sapeva che cosa gli serviva. Io, più che il dualismo fra Nainggolan e Lionel Messi (dopo le parole del belga, ndr), mi soffermerei sul dualismo fra Nainggolan e Arturo Vidal: lì bisogna capire».