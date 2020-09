Pellizzari: “Inter dovrÃ  dimostrare di poter vincere. Punterei su Nainggolan”

Pellizzari: “Inter dovrà dimostrare di poter vincere. Punterei su Nainggolan”

Tommaso Pellizzari

Tommaso Pellizzari, giornalista, intervenuto in collegamento su “Sky Sport” ha parlato dell’Inter e delle prospettive per la prossima stagione della squadra nerazzurra. Il focus è su Ivan Perisic e Radja Nainggolan

DISCONTINUO – Queste le parole di Tommaso Pellizzari: «Esuberi Inter? Davvero complicato. Perisic potrebbe essere importante per i nerazzurri, ma negli ultimi anni abbiamo visto che il calciatore croato è spesso discontinuo e l’Inter, quest’anno, non può permetterselo. Quelle 10-15 partite che giocherebbe non sai come le disputerà. I nerazzurri quest’anno sono attesi alla grande prova in cui dovranno dimostrare di poter vincere. Un giocatore su cui punterei è Nainggolan. È un calciatore che, assieme a Vidal, può aiutarti a non perdere quei punti fondamentali nel corso di un campionato».