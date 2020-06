Pellizzari: “Hakimi, ottimo arrivo. Inter, problema seconde linee”

La notizia del giorno è l’accordo vicino tra Achraf Hakimi e l’Inter. In attesa di conoscere maggiori dettagli, Tommaso Pellizzari analizza la situazione dell’Inter in seguito alla ripresa del calcio. La sua opinione, dagli studi di “Sky Sport 24”. HAKIMI – La trattativa tra Inter e Real Madrid per Achraf Hakimi è la notizia del giorno. La commenta anche Tommaso Pellizzari, giornalista del “Corriere della Sera”: «Se arriva Achraf Hakimi, è un ottimo arrivo. Antonio Conte è il primo ad averne sperimentato sulla sua pelle la forza, perché a Dortmund il secondo tempo di Hakimi è stato strepitoso». SECONDE LINEE – Ma l’eventuale arrivo di Hakimi colmerebbe solo parzialmente il problema delle riserve nerazzurre. Pellizzari torna infatti sulla prestazione contro il Sassuolo: «L’Inter, si è visto l’altra sera, ha problemi seri di seconde linee in mezzo al campo. Cioè: l’Inter ha denunciato problemi seri nel momento in cui c’è da cambiare marcia in determinate partite in mezzo al campo. Il famoso interno di inserimento, un Arturo Vidal o un Radja Nainggolan tanto per fare nomi: mancano quei due-tre giocatori che, a un certo punto, la partita la prendono in mano. Magari senza fare niente di particolare, ma per tenere desta l’attenzione dei compagni».

CONCENTRAZIONE – Continua Pellizzari: «A me colpisce tutto questo, perché quello che noto più di tutto è che questa è la prima squadra di Conte che non assomiglia al suo allenatore. Certo, se Roberto Gagliardini non prende la traversa la partita finisce in altro modo, ma tutte le partite giocate dall’Inter da quando è ripartito il calcio hanno avuto la stessa linea. A Napoli David Ospina ha parato tutto ma non l’ha chiusa, con la Sampdoria ha sbagliato dei gol che non stanno né in cielo né in terra e col Sassuolo non l’ha chiusa. Le squadre di Conte, quando c’è da dare il colpo finale all’avversario, non lo danno. Magari è un problema di rosa o di testa, ma non siamo abituati con le squadre di Conte: mai viste prima».