Pellizzari: “Conte ha dato un segnale definitivo per l’Inter. Eriksen…”

Conte sta provando a portare l’Inter a vincere il campionato, cosa che non succede dal 2010. Tommaso Pellizzari, giornalista del “Corriere della Sera”, nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport ha individuato una particolarità dai giocatori trattati dai nerazzurri, fatta eccezione per Eriksen.

NOMI CONOSCIUTI – Tommaso Pellizzari pensa che Olivier Giroud sia un acquisto da fare per l’Inter, ma non solo: «Sarebbe un salto di qualità notevole. Intanto una cosa interessante è che, a parte Christian Eriksen, parliamo di giocatori che tutti hanno giocato con Antonio Conte, e questo qualcosa vuol dire. È proprio il segno definitivo che Conte ha detto che manca pochissimo e se gli danno quelli già pronti ci possono provare sul serio. A parte Eriksen, sempre, è una deroga importante alla linea della società, che era giocatori giovani e di prospettiva da formare. Qui di giocatori da formare non ce n’è, di prospettiva non ce n’è, l’unica prospettiva è che c’è uno scudetto a portata di mano, secondo Conte».