Pellissier prevede: «PSG-Inter? Un buon auspicio. Spiego!»

Sergio Pellissier si è pronunciato in merito alla finale di Champions League che vedrà contrapposte Inter e PSG. L’ex calciatore ha sottolineato un fattore.

LA PROSPETTIVA – PSG e Inter si fronteggeranno il 31 maggio nell’ultimo atto della Champions League 2024-2025. Dei nerazzurri, che arrivano al match grazie all’eroica vittoria conseguita contro il Barcellona a San Siro con il punteggio di 4-3, l’ex calciatore Sergio Pellissier ha rimarcato un aspetto a TMW: «Prevedo una sfida abbastanza aperta. L’Inter ha dimostrato una cosa: nei momenti difficili e complicata sa essere compatta, risultando arduo sconfiggerla. Ciò è emerso anche in una sfida contro una delle squadre più forti e in forma in assoluto».

Pellissier su PSG-Inter: un elemento può far sperare

FATTORE NERAZZURRO – Pellissier ha poi proseguito: «Solitamente, quando si arriva in finale in questo modo, dopo aver sofferto come hanno fatto i nerazzurri, si hanno buone possibilità di arrivare in finale».