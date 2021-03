Pellissier: «Lukaku non segna tanto in percentuale ma trascina tutta l’Inter»

Pellissier – ex ChievoVerona prima come attaccante e poi come Direttore Sportivo -, intervenuto come ospite a “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, elogia la coppia offensiva dell’Inter. In particolare Lukaku, che viene definito imprescindibile per le sorti nerazzurre

FORZA DELLA NATURA – L’opinione di Sergio Pellissier sull’attacco nerazzurro non ammette repliche: «Adesso come adesso credo che Romelu Lukaku sia la vera forza dell’Inter. L’Inter senza Lukaku farebbe veramente fatica. La Juventus senza Cristiano Ronaldo se la può ancora giocare, l’Inter no. Lukaku mi è sempre piaciuto come attaccante. Mi piaceva già quando era all’Everton, ma vederlo dal vivo qui in Italia, vedere cosa sta facendo e che qualità ha… È un giocatore che fa la differenza. Se sta bene, è lui che ti fa fare gol. Forse non ha fatto tanti gol in percentuale, come Cristiano Ronaldo, ma ha fatto fare tantissimi gol ai compagni. Anche come assist-man è una forza della natura. Credo proprio che la coppia offensiva dell’Inter sia la migliore del campionato. Lukaku è uno dei giocatori più forti di adesso, in assoluto. Trascina tutti. Fa rendere chiunque al meglio. Lautaro Martinez compensa quello che non ha Lukaku ed è un giocato molto importante che può ancora crescere perché è molto giovane. Stando vicino a Lukaku diventa più forte anche Lautaro Martinez». Questo il pensiero di Pellissier sui due attaccanti dell’Inter.