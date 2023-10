Pellissier: «Inter, perso scudetto col Milan in una partita! L’anno scorso…»

Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, ha espresso la sua opinione riguardo la lotta scudetto in Serie A, facendo un paragone con gli anni passati. L’ex giocatore ne ha parlato in un’intervista a Calcionews24

CAMPIONATO EQUILIBRATO – Sergio Pellissier ha parlato così dell’equilibrio dell’attuale campionato di Serie A: «Abbiamo visto l’anno in cui ha vinto il Milan lo scudetto ad esempio, dove in realtà sembrava scontato che lo vincesse l’Inter. Poi in una partita è cambiato completamente tutto. L’anno scorso il Napoli l’ha fatto da padrona, quest’anno però c’è più di una squadra che sta giocando bene, sono tutte lì che lottano. Questo è la dimostrazione di come si sta equilibrando molto il nostro campionato».

Fonte: Calcionews24