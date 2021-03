Pellissier: Â«Inter lanciata per lo scudetto! Qualcosa in piÃ¹ del MilanÂ»

Pellissier: «Inter lanciata per lo scudetto! Qualcosa in...

Pellissier: «Inter lanciata per lo scudetto! Qualcosa in più del Milan»

Inter-Genoa

Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato della lotta scudetto facendo chiaramente un riferimento all’Inter e al Milan secondo.

LOTTA SCUDETTO – Pellissier dice la sua in merito alla lotta scudetto tra Inter e Milan: «L’Inter ha preso consapevolezza della propria forza: è lanciata verso lo Scudetto. Credevo molto nel Milan. Ma la rosa ha qualcosa in meno dell’Inter che ha una marea di giocatori in più. Tra coppa e campionato diventa difficile. E l’Inter non perde più».

JUVENTUS CAMBIATA – Pellissier conclude esprimendo un parere anche sulla Juventus, che questa sera sarà impegnata contro la Lazio: «Dalla Juve ti aspetti sempre qualcosa in più. Quest’anno però hanno cambiato tanto, c’è un allenatore emergente, nuovo. La società ha voluta ripartire. Non si può avere tutto e subito. Ci vuole tempo».