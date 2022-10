Pellissier: «Inter e Juventus mi hanno deluso! Mi aspettavo molto di più»

Pellissier ha parlato di Inter e Juventus e di come le due squadre lo hanno deluso in questo avvio di stagione. Partenza con handicap per entrambe che adesso stanno cercando di risalire

SORPRESO − Sergio Pellissier non si aspettava un inizio così delle due big: «Mi hanno un po’ deluso Juventus ed Inter che stanno facendo fatica, sono quelle da cui mi aspettavo di più. Anche il Napoli mi ha sorpreso tra virgolette, perché Spalletti ha sempre dimostrato di saper fare gruppo, di saper creare una squadra valida. Credo che il Napoli giochi bene e che al momento meriti di essere in testa alla classifica. Credo che stia facendo un campionato straordinario, anche se è molto lunga». Così a Football News 24.