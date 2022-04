Pellissier: «Inter, calendario non scontato. Non esistono partite facili»

Pellissier, ex giocatore del Chievo Verone oggi presidente del nuovo Clivense, ospite su Sportitalia ha commentato la sconfitta dell’Inter facendo riferimento al calendario e la lotta scudetto in Serie A.

IL CALENDARIO – Sergio Pellissier su Sportitalia parla così riguardo la lotta scudetto in Serie A: «Calendario facile per l’Inter? Niente è scontato. Non esistono partite facili, anche chi non ha più niente da dire al campionato potrebbe comunque dire la sua. Prima pensavo che l’Inter avesse partite semplice, ma effettivamente non è così. Non è scontato neanche che possa vincere il Milan. Vedo in difficoltà la Sampdoria (ultima avversaria dell’Inter, ndr) per la retrocessione, però credo che andrà via il Venezia».