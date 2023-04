Pellissier: «Il gol è servito a Lukaku. Euroderby? Gara mozzafiato!»

L’ex attaccante Sergio Pellissier ha parlato a SportItalia del gol e del momento complicato che ha attraversato Romelu Lukaku (vedi articolo). Il suo discorso ha poi anche toccato il tema dell’Euroderby che ci sarà in semifinale di Champions League tra Inter e Milan.

DERBY MOZZAFIATO − L’ex calciatore Sergio Pellissier ha parlato di Romelu Lukaku ma anche del Derby tra Inter e Milan in Champions League. Le sue parole a SportItalia: «Il gol è servito più per Lukaku che per Leao, che è anche uomo assist, un trascinatore. Romelu ha attraversato un periodo davvero complicato, mentre il rossonero è sempre stato abbastanza importante per Pioli. Sono diversi, ma quando stanno bene fanno la differenza ed incidono sul risultato. L’Euroderby? L’ho visto quando giocavo, allora arrivarono 2 italiane in finale. Mi auguro che anche quest’anno una delle due possa alzare la coppa. Sarebbe fantastico. È un derby impronosticabile perché può succedere di tutto. Una partita da 50 e 50. Il Milan ha fatto due grandi prestazioni contro il Napoli, per passare. Sarà una partita mozzafiato».

Fonte: SportItalia − Daniele Najjar