Pellissier elogia Conte: “Ha trasformato l’Inter! La Juventus con Sarri…”

Pellissier è ospite di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia. L’ex attaccante e oggi direttore sportivo del Chievo si è espresso sulla lotta Scudetto tra la Juventus di Sarri e l’Inter di Conte

LOTTA AL VERTICE – Sergio Pellissier elogia Antonio Conte: «Fare un cambio di allenatore dopo sette o otto anni in cui la Juventus ha vinto lo Scudetto non è mai facile perché chi c’è stato prima ha fatto un grandissimo lavoro. Maurizio Sarri ha bisogno di tempo per far capire il suo modo di giocare. L’Inter invece ha trovato un allenatore che ti dà veramente tanto. Ha trasformato una squadra in difficoltà, con tanti problemi, in una squadra solida e compatta. Ha dimostrato di competere ad alti livelli con la Juve, non è assolutamente facile».