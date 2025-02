Pellissier duro: «Parole di Mkhitaryan sono gravissime. Con Conte sarebbe diverso!»

Sergio Pellissier ha commentato le parole espresse da Henrikh Mkhitaryan in merito a un’atteggiamento superficiale dell’Inter durante le partite. Poi un elogio ad Antonio Conte.

LE PAROLE – Sergio Pellissier si è pronunciato a TMW sulle dichiarazioni di Henrikh Mkhitaryan al termine di Juventus-Inter, match vinto dai bianconeri per 1-0. Le parole dell’armeno hanno fatto molto discutere, sia internamente che esternamente all’ambiente nerazzurro, in quanto indicative di un atteggiamento di superiorità con cui i meneghini affrontano spesso le sfide da loro disputate: «Le parole di Mkhitaryan sono gravissime gravissime, con Conte certe cose non sarebbero successe. Si può anche giocare male, ma non si può perdere una partita perché si pensa di essere superiore agli altri».

Pellissier su Conte e il suo impatto in Serie A: parole di Mkhitaryan sotto la lente di ingrandimento

LA CONVINZIONE – Pellissier ha poi specificato quello che, secondo il suo giudizio, sarebbe accaduto con Conte sulla panchina meneghina. Di seguito il suo commento: «Con Conte non si sbaglia mai la preparazione della partita. Antonio ha carisma, ciò incide molto sul gruppo».