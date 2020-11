Pellissier: “Conte? Alla Juventus diverso. Inter-Real Madrid, Vidal…”

Sergio Pellissier

Inter in difficoltà e momento difficile da gestire per Antonio Conte, di questo e della lotta scudetto ha parlato Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo Verona, intervistato su “TuttoMercatoWeb”.

MOMENTO INTER – L’Inter in Champions League si è complicata i piani anche con l’espulsione di Arturo Vidal, Pellissier parla di questo: «L’Inter giocava contro una squadra importante. Il Real Madrid è una compagine di tutto rispetto. Certo, l’espulsione di Vidal ha complicato i piani. Conte nell’occhio. Non sta facendo quello che sperava di poter fare. Però alla Juventus aveva una società è una squadra differenti, non è semplice riuscire a gestire una situazione con tante problematiche».

LOTTA SCUDETTO – L’Inter comunque resta viva per la lotta scudetto in Serie A, che al momento vede la sorpresa Milan: «È un anno abbastanza complesso. Le squadre che hanno fatto la Champions non si sono mai fermate, quelle che non l’hanno fatta sono partite bene. Non è facile giocare con dubbi e incertezze. Questo periodo complesso ha dato la possibilità a tante squadre di esprimersi: il Milan ha un grande allenatore che mi piace da matti e ha un grandissimo giocatore come Ibrahimovic che sta dimostrando che l’età se stai bene non ha importanza. È una squadra compatta, completa. Si, il Milan c’è».

Fonte: tuttomercatoweb.com – Alessio Alaimo