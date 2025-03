Pellegrino show: scoppiettante 2-2 tra Parma e Torino

Si è chiuso con il risultato di 2-2 l’anticipo del sabato pomeriggio tra Parma e Torino. Botta e risposta allo stadio Tardini, con le squadre che sorridono a metà e con un solo punto in cascina.

PARI – Finisce con il risultato di 2-2 l’anticipo del sabato pomeriggio tra Parma e Torino: match ricco di spettacolo e di gol andato in scena al Tardini. Dopo i primi venti minuti di studio, ci pensano i granata a sbloccare il match del con Elmas bravo a finalizzare in rete il cross di Cesare Casadei. Al 60′ arriva il pareggio del Parma con Pellegrino che si libera di un calciatore del Torino e col destra lascia partire un tiro teso che si spegne all’angolino basso. Al 72′ festeggia ancora il Torino con Guillermo Maripan che serve Che Adams bravo a insaccare sotto al sette il nuovo sorpasso dei granata. All’82 arriva il definitivo 2-2 con Mateo Pellegrino che di testa ha mandato in rete un cross perfetto arrivato dalla bandierina. Al triplice fischio è 2-2, con Parma e Torino che hanno regalato un bel sabato pomeriggio ricco di gol.