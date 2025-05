Pellegrino non vuole pensarci: «Scudetto Napoli? Obiettivo salvezza»

Pellegrino pensa solo al Parma e non all’eventuale scudetto del Napoli. L’attaccante argentino si è espresso in questo modo. Inter ovviamente coinvolta.

NO TESTA ALLO SCUDETTO DEL NAPOLI – Mateo Pellegrino prima di Parma-Napoli si esprime in questo modo sulla partita, che potrebbe anche decretare il quarto scudetto per gli azzurri, ovviamente se anche l’Inter dovesse perdere con la Lazio. Ma Pellegrino pensa solo al Parma e non vuole sentire parlare di altro: «Io sono concentrato per quello che dobbiamo fare noi, per raggiungere l’obiettivo della salvezza. La testa è tutta sul Parma, su di noi e basta così».