Pellegrino: «Cuesta? Cose simili rispetto all’anno scorso con Chivu»

Mateo Pellegrino è stata una delle rivelazioni del Parma di Cristian Chivu. L’attaccante, in conferenza stampa, ha raccontato le differenze con il nuovo mister Cuesta.

DIFFERENZE – Cristian Chivu ha fatto il suo esordio su una panchina di Serie A durante la scorsa stagione. L’allenatore ha salvato il Parma nonostante un calendario complicatissimo che lo ha messo davanti a Inter, Juventus e Napoli nel giro di poche settimane. Mateo Pellegrino è stato uno degli uomini decisivi segnando i gol più importanti. Lo stesso Pellegrino ha detto qualcosa su Chivu e sul paragone con il nuovo giovane allenatore Cuesta: «Come giocheremo non lo so ancora e neanche se sarò io l’unico riferimento in attacco o meno. È passata solo una settimana. Magari cambierà in ritiro. Contro il Parma Under20 ho giocato solo, in ogni caso mi trovo bene a giocare da solo o con qualcuno di fianco. Cosa è cambiato rispetto allo scorso anno con Chivu? Ci sono cose simili rispetto allo scorso anno e altre diverse, magari la formazione è differente, ognuno ha la sua idea. Ora è importante continuare a lavorare per sapere bene cosa deve fare la squadra. Ogni stagione si deve provare a fare meglio rispetto alla precedente, sia come singolo che come squadra.»