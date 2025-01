Pellegrini, assurdo! Le voci sull’Inter fanno bene: eurogol in Roma-Lazio!

Dopo esser stato criticato dai tifosi della Roma e accostato all’Inter nel mercato di gennaio, Lorenzo Pellegrini torna protagonista proprio nel derby dell’Olimpico. Grande gol che sblocca il match contro la Lazio.

LA SVOLTA – Schierato a sorpresa nella formazione titolare della Roma, in uno dei match più importanti e sentiti della stagione, Lorenzo Pellegrini si rende immediatamente protagonista nel derby della capitale. Nonostante quanto dichiarato alla vigilia, Claudio Ranieri si affida al suo capitano per provare a portare a casa il match dell’Olimpico. La scelta viene subito premiata, considerando che è proprio il centrocampista a sbloccare la sfida contro la Lazio.

Pellegrini si sblocca nel derby: e ora l’Inter?

IL GOL E LE VOCI – Dopo una ripartenza dei giallorossi a cui dà vita a centrocampo Dybala, al 10′ Pellegrini si fa trovare pronto al limite dell’area. Da lì il capitano della Roma prende palla e calcia col destro uno strepitoso tiro a giro sul quale Provedel può fare davvero ben poco. Il calciatore classe 1996 festeggia davanti ai propri tifosi, che lo hanno criticato per tutta la prima parte della stagione. Un gol, questo, che arriva proprio dopo le numerosi voci di mercato che vedrebbero Pellegrini intenzionato a lasciare la capitale, con l’Inter come possibile futura meta. Nella suggestione, ovviamente, ci entra anche Davide Frattesi, continuamente accostato al club giallorosso ed etichettato dai media come futura cessione nerazzurra. Cosa succederà dopo questo eurogol di Pellegrini? I riflettori, ovviamente, si accendono ancora di più sul giocatore.