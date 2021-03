Pellegrini: Â«Sono innamorato dell’Inter! L’ultima volta a San Siro ho piantoÂ»

Pellegrini: «Sono innamorato dell’Inter! L’ultima volta a San Siro ho pianto»

Condividi questo articolo

Ernesto Pellegrini

L’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è intervenuto nel corso della cerimonia di premiazione dell’Inter Hall of Fame. L’ex patron nerazzurro è intervenuto ai microfoni di “Inter TV” dopo la premiazione di Giuseppe Bergomi, Julio Cesar, Esteban Cambiasso e Diego Milito. Ecco le sue dichiarazioni

ICONA – Un gran pezzo di storia nerazzurra è stato celebrato questa sera, nel corso dell’evento di Inter Hall of Fame, che ha accolto quattro nuovi protagonisti. A margine della premiazione virtuale, è intervenuto anche l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, che ha ricevuto un premio particolare e ha ricordato gli albori della sua passione per il club: «Sono stato presidente per dieci anni, ho vinto due Coppe Uefa, quando le Uefa contavano davvero, e anche altro Ho qualche rimpianto, ma va bene così. La prima volta a San Siro? Ho assistito ad un Inter-Juventus nel 1954, la ricordo molto bene perché finì 6-0 per noi. Sono uscito dallo stadio innamorato di quei colori. L’ultima volta che sono andato a San Siro ho pianto, perché mi avevano riconosciuto e applaudito tutti i presidenti».