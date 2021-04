Pellegrini: «Scudetto Inter? Non si parla prima. Potevo comprare il Napoli»

L’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, svelando un curioso retroscena, e analizzando il percorso dei nerazzurri di Antonio Conte

RETROSCENA – Napoli-Inter è sempre una sfida imprevedibile e, soprattutto, ricca di incroci nostalgici. Ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”, ne ha svelato uno l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini: «In passato mi era stato chiesto di acquistare il Napoli. Anzi me l’avevano offerto più volte. Mi offrirono anche la Sampdoria e qualche altro club di serie A, ma alla fine ho deciso di non investire più nel calcio italiano. Poi è arrivato Aurelio De Laurentiis al Napoli e non se n’è fatto più nulla. Inter? La squadra mi sembra ottima. È l’annata giusta per vincere finalmente il titolo di campioni d’Italia. Staremo a vedere, ma non bisogna mai esprimersi prima. Antonio Conte è un ottimo condottiero e sta facendo un grandissimo lavoro, mi farebbe molto piacere assistere a questo ulteriore scudetto».

Fonte: Marcello Calvano – Radio Kiss Kiss Napoli