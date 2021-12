Pellegrini: «Roma-Inter 0-3, vissuta male la sconfitta. Ma gran sostegno»

Roma-Inter si è conclusa 0-3 lo scorso 4 dicembre, un match dominato dai nerazzurri sull’ex Mourinho e mai in discussione. Al sito ufficiale della società giallorossa il centrocampista Pellegrini ricorda la partita.

DOMINATI – Lorenzo Pellegrini ripercorre il 2021 suo e di squadra, fra i vari temi toccati anche una pesante sconfitta giallorossa: «Il sostegno del pubblico in Roma-Inter 0-3? Quella è stata l’unica nota positiva della serata. Come tutti i tifosi che erano sugli spalti con me e come i miei compagni ho vissuto male quella brutta sconfitta. Purtroppo quando questo succede bisogna analizzare ogni aspetto per cercare di migliorarsi».

Fonte: asroma.com