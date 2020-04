Pellegrini punge Inter e Juventus: “Quarantena? Stupito di alcune società”

Pellegrini – intercettato da “Il Tempo” – ha parlato della quarantena dei calciatori. Il giovane talento della Roma punzecchia Inter e Juventus, due delle società che hanno permesso agli stranieri di prendere un aereo per volare all’estero. Di seguito le sue dichiarazioni

FRECCIATA – Lorenzo Pellegrini parla della quarantena dei calciatori, pungendo Inter e Juventus: «Abbiamo parlato tutta la squadra tramite video-chiamata e devo dire che tutti i miei compagni si sono messi a disposizione per fare quello che la società ci ha chiesto, vale a dire di rimanere a casa senza fare grandi spostamenti. Io sono contento di questo perché lo trovo rispettare non solo la società ma anche tutti gli italiani e le persone rinchiuse nelle loro case. Sono rimasto abbastanza stupito di quello che è successo in altre società, in altri posti. Io comunque la vedo in questa maniera e sono contento che la mia squadra abbia rispettato quello che ci è stato chiesto».

Fonte: iltempo.it