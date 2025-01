Pellegrini in orbita Inter? Ranieri: «Tra i migliori centrocampisti. Da tenere stretto!»

Davide Frattesi alla Roma per Lorenzo Pellegrini all’Inter? Questo uno dei nuovi scenari del mercato di gennaio. Nel frattempo mister Claudio Ranieri tesse le lodi del suo capitano, spiegando alcuni retroscena sul suo poco impiego.

OPZIONE – Continuano a circolare, e nelle ultime ore con sempre maggior insistenza, le voci di un forte interesse della Roma nei riguardi di Davide Frattesi. In casa giallorossa, però, c’è un altro tema caldo: il poco utilizzo del capitano Lorenzo Pellegrini, che potrebbe a questo punto decidere di lasciare il club. A questo punto lo scambio dei due giocatori con l’Inter diventa una delle opzioni più plausibili, anche se non sembra attualmente presa in considerazione. Proprio mentre l’affaire si fa sempre più caldo, a spendere delle parole su Pellegrini è Claudio Ranieri.

FRA I MIGLIORI – Nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lazio, nella quale Pellegrini non è destinato a trovare una maglia da titolare, Ranieri spiega: «Pellegrini fuori per motivi tecnici? È soltanto una considerazione psicologica che faccio io. Tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa, perché sono pochi quelli che fanno gol. Chi ce li ha li dovrebbe tenere stretti. Però lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tener presente se un giocatore se ne fa carico o gli scivolano via».

Ranieri fa luce sul momento di Pellegrini. Non solo mercato!

MACIGNI – Parole ricche di elogi per Pellegrini da parte di mister Ranieri, che racconta cosa si nasconde dietro alla panchina del capitano della Roma: «Lorenzo Pellegrini si carica tutti i problemi e questo è il suo peccato. Invece dovrebbe giocare con naturalezza così com’era abituato a fare. Solo così può ritornare il giocatore che è, libero da ogni peso. Lui si porta dei macigni dietro, non è facile giocare così in casa. Se fa uno, due, tre errori il beniamino del pubblico non succede niente. Fa un mezzo errore lui e subito viene caricato di negatività e responsabilità. Io devo tener presente questo. Non ho avuto nessun problema a metterlo a San Siro, e stava per fare gol. Lui ha la capacità di arrivare a fare gol nel momento giusto».