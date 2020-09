Pellegrini: “Milenkovic per Skriniar? L’Inter ci guadagna, ecco...

Pellegrini: “Milenkovic per Skriniar? L’Inter ci guadagna, ecco perché”

Luca Pellegrini

Milenkovic potrebbe sostituire Skriniar nella difesa dell’Inter. Nel corso di “Calciomercato – L’Originale” si è segnalato della richiesta di informazioni del Tottenham per lo slovacco, coi nerazzurri che hanno il serbo della Fiorentina come primo eventuale sostituto (vedi articolo). Per l’ex difensore Luca Pellegrini, ospite di Sky Sport, sarebbe un upgrade.

MIGLIORAMENTO – Luca Pellegrini promuove Nikola Milenkovic: «Indubbiamente è un giocatore che è cresciuto tantissimo. L’esperienza a Firenze l’ha reso anche duttile, perché comunque nasce difensore centrale. L’Inter ci guadagna prendendolo al posto di Milan Skriniar? Sì, perché comunque se porta a casa certe valutazioni… L’involuzione di Skriniar? Pazzesca, perché giocava in una difesa organizzata».