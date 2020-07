Pellegrini: “Lukaku riferimento Inter. Non ha chi lo...

Pellegrini: “Lukaku riferimento Inter. Non ha chi lo può fermare”

Per Luca Pellegrini Lukaku è un giocatore inarrestabile per la Serie A. L’ex difensore, ospite di “Sky Calcio Show – L’Originale”, si è espresso sull’attaccante belga dell’Inter analizzando il suo rendimento in stagione. Queste le sue parole.

IL MIGLIORE – Questa l’analisi di Luca Pellegrini su Romelu Lukaku: «È sicuramente quello che, probabilmente, ha avuto più continuità nell’arco di tutta la stagione nell’Inter. È il riferimento, perché comunque da quando è arrivato si è adattato velocemente al calcio italiano. Si è messo a disposizione ed è stato un riferimento anche per i compagni. Non ha neanche difensori avversari che lo possono fermare».