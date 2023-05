Pellegrini: «Legame forte con Inter. Il mio era un calcio romantico»

L’ex Presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini è entrato nella Hall of Fame del Calcio Italiano, la FIGC ha pubblicato le sue parole a proposito di alcune tappe del suo passato.

STORIA – Ernesto Pellegrini ripercorre il suo passato all’Inter: «Era la mia prima volta allo stadio il 4 aprile del 1954. Vincemmo nettamente contro la Juventus (6-0, ndr), dominando la partita. Da allora il legame è diventato sempre più forte. E nel 1984 ho acquistato l’Inter da Ivanoe Fraizzoli. L’ho pagata meno di sei miliardi di lire. Stimo molto Massimo Moratti, ogni tanto ci sentiamo. Anche perché con la sua azienda è un mio cliente. No, di Inter non parliamo, ultimamente Massimo non viene allo stadio. Il nostro era un calcio più romantico. Ma il calcio è fatto di cicli e magari tra qualche anno tornerà la figura del ‘presidente-tifoso’. Io me lo auguro. La mia Inter era più forte di quella del Triplete ma ammetto che potrei non essere obiettivo. Quella squadra vinse poco per le potenzialità che aveva, diciamo che moralmente avremmo meritato anche lo Scudetto del ‘90/’91. In alcune partite, compreso lo scontro diretto con la Sampdoria, gli arbitri ne hanno combinate davvero di tutti i colori. Purtroppo all’epoca non esisteva il VAR».

Inter, i giocatori di Pellegrini

STELLE – Pellegrini ha poi aggiunto a proposito di alcuni dei suoi calciatori: «È vero, ho acquistato tanti grandi giocatori. Se devo fare un nome dico Rummenigge: ho visto in lui un uomo che poteva assomigliarmi come carattere e come modo di intendere il calcio e la vita. Una persona eccezionale, che ha dato un segno importante alla mia presidenza. I giocatori tedeschi mi sono sempre piaciuti. Ragazzi forti, seri, campioni veri. Forse quello che ha reso meno è stato Sammer, che poi avrebbe vinto il Pallone d’Oro. L’allenatore Bagnoli gli preferiva Šalimov, cederlo fu un errore. Ho dovuto girare poi Bierhoff all’Ascoli. Un giorno il presidente Rozzi venne da me e mi accusò di avergli rifilato un bidone: ma Oliver era un giocatore formidabile, come poi ha ampiamente dimostrato in carriera. Aveva solo bisogno di ambientarsi, di adattarsi al nostro calcio. Come caratteristiche mi ricordava molto Aldo Serena».

«»