Pellegrini: «Lautaro Martinez per me un fenomeno! Mi piace una cosa di lui»

Pellegrini, ex presidente dell’Inter, è uno degli invitati alla festa di Natale della società in corso di svolgimento a Milano. Intervistato da Sky Sport ha espresso un pensiero su Lautaro Martinez, campione del mondo con l’Argentina.

LA SPERANZA – Ernesto Pellegrini tiene l’Inter ancora in corsa per la Serie A: «Io penso che molto dipenda dalla partita contro il Napoli. Se l’Inter dovesse vincere, come ovviamente noi interisti ci aspettiamo, sarà ancora possibile altrimenti diventerà molto difficile. Chi mi ha entusiasmato? Lautaro Martinez per me è un fenomeno. Mi dispiace non averlo visto in campo fin dall’inizio della partita contro la Francia, però è stato determinante quando ha segnato il rigore per ultimo (con l’Olanda ai quarti, ndr). Non era facile, a molti giocatori potevano tremare le gambe ma a lui no. È molto deciso, poi a me piacciono i giocatori che prima di entrare in campo o durante la partita si fanno il segno della croce».