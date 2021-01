Pellegrini: Â«Inter, un passo indietro per ritrovare la quadratura del cerchioÂ»

Pellegrini: «Inter, un passo indietro per ritrovare la...

Luca Pellegrini sostiene che l’Inter si sia ritrovata quando ha messo da parte una novità introdotta a inizio stagione. Ecco come l’ex difensore, fra le altre di Sampdoria e Verona, ha valutato il rendimento della squadra di Conte.

MIGLIORATI RINUNCIANDO – Luca Pellegrini è dell’idea che ci siano state modifiche utili al gioco dell’Inter: «Ha fatto un passo indietro, dal punto di vista tattico, nell’atteggiamento. Nel senso: rispetto all’anno scorso voleva aggredire alto, ma adesso è tornata come prima e ha ritrovato la quadratura del cerchio. Per completarsi la squadra di Antonio Conte deve mettere sempre grande intensità in campo».