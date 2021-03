Pellegrini: «Quest’Inter pare quella dei Record! Conte, status consolidato»

Luca Pellegrini

L’ex difensore Luca Pellegrini paragona l’Inter di oggi a quella della stagione 1988-1989, che vinse il campionato con un rendimento da record. Ospite di “23” su Sky Sport, lui che in quell’anno era alla Sampdoria, ha fatto diverse analogie tra la squadra di Conte e quella di Trapattoni.

IL PARAGONE – Luca Pellegrini vede i nerazzurri lanciati: «L’Inter ha tante situazioni a proprio favore. È concentrata solo sul campionato, ha trovato una convinzione molto solida. Mi sembra l’Inter dei Record, ci sono tante analogie: Samir Handanovic come Walter Zenga, il trio difensivo dove c’erano Giuseppe Bergomi, Andrea Mandorlini e Riccardo Ferri, Nicolò Barella e Lothar Matthaus, là davanti il lungo e il piccolo con caratteristiche diverse come Ramon Diaz e Aldo Serena. Ecco che si riescono a inquadrare in tal senso».

GESTIONE – Pellegrini valuta perché Antonio Conte è più allenatore da campionato: «Perché nel campionato hai modo anche di rimediare. Nella coppa, se sbagli sui 180′, sei fuori. Quindi, per quello che è lui che è così martellante nei confronti di una squadra, sicuramente riesce a incidere maggiormente nel lungo periodo. Secondo me ha consolidato questo status nel momento in cui ha inserito Christian Eriksen e Ivan Perisic, che danno qualità oltre che quantità. È una squadra che era sbilanciata sempre a destra, perché sfruttava Achraf Hakimi. Dall’altra parte adesso può essere propositivo».