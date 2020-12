Pellegrini: “Inter fuori dall’Europa? Anche quella dei record! Scudetto…”

Condividi questo articolo

Ernesto Pellegrini

Ernesto Pellegrini, ex Presidente dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle possibilità dell’Inter di vincere lo Scudetto e delle analogie con la sua squadra.

CORSA ALLO SCUDETTO – Ernesto Pellegrini è sicuro: nonostante sia uscita dall’Europa, l’Inter di Antonio Conte può lottare per lo Scudetto. Proprio come fu per quella allenata da Trapattoni e passata alla storia come la squadra dei record. Ecco le parole dell’ex Presidente nerazzurro: «Anche l’Inter dei record uscì prematuramente dalla Coppa Uefa. La squadra di Conte può lottare fino alla fine per lo Scudetto, è una squadra che gioca bene e alterna partite ottime a partite meno buone ma ottiene sempre risultati. Sono secondi e per me lotteranno fino alla fine per vincere. Io non sono stato fortunatissimo nel mondo del calcio, ma non mi lamento. Potevo vincere anche un secondo Scudetto, ma alla fine sono stato comunque contento per quanto successo».