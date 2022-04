Pellegrini guida la Roma, squalifica ‘strategica’ anche in vista dell’Inter

Pellegrini della Roma è al ritorno da una squalifica, non ha giocato domenica contro la Salernitana. Sul Corriere dello Sport si segnala come il centrocampista abbia superato la questione cartellino anche in vista dell’Inter.

DI RIENTRO – In Roma-Salernitana di domenica non c’era Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista si era fatto ammonire al 93′ contro la Sampdoria dieci giorni fa, pur essendo sotto diffida. Sul Corriere dello Sport si parla di un cartellino giallo “strategico”, ossia per cancellare il cumulo di provvedimenti disciplinari in vista del finale di stagione. Questo per evitare squalifiche contro il Napoli, lunedì alle 19, oppure contro l’Inter nella giornata successiva (data e ora ancora da definire). Pellegrini giocherà entrambe le trasferte, così come Roma-Bodo/Glimt domani alle 21 in UEFA Europa Conference League.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida



