Pellegrini: “Dzeko-Inter? Io un martello con Edin! Stipendi, Ã¨ stato facile”

Pellegrini: “Dzeko-Inter? Io un martello con Edin! Stipendi, è stato facile”

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, nel corso di un’intervista su “Sky Sport” è tornato a parlare della vicenda Edin Dzeko, in passato vicino all’Inter.

SU DZEKO – Lorenzo Pellegrini parla dell’affare Roma-Inter per Edin Dzeko la scorsa estate: «Io un martello con Edin? Martello è dire poco… mi sentivo più con lui che con mia moglie che tra l’altro stava quasi per partorire. Ci siamo visti anche fuori dal campo. Ma poi un giorno in anteprima mi disse che si era già messo d’accordo con la società per il rinnovo e quindi io sono stato felice come se avessi rinnovato io».

STIPENDI – Lorenzo Pellegrini parla della rinuncia degli stipendi da parte di tutta la squadra: «Nessuno ha fatto alcun tipo di problemi, anche chi magari pensa di andare via. È stato talmente semplice che nessuno ha avuto un ruolo più o meno importante perché abbiamo deciso insieme».