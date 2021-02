Pellegrini costretto a uscire in Genoa-Verona, a una...

Pellegrini costretto a uscire in Genoa-Verona, a una settimana dall’Inter

Luca Pellegrini

Problemi per Davide Ballardini, costretto a far uscire dal campo Luca Pellegrini nel corso di Genoa-Verona. Il giocatore potrebbe essere a rischio per la sfida di San Siro contro l’Inter della prossima settimana.

BRUTTA TEGOLA – Davide Ballardini perde Luca Pellegrini nel corso di Genoa-Verona. L’esterno della squadra ligure è stato infatti costretto a uscire al 78′ a causa di un problema muscolare, lasciando inoltre in 10 i compagni dal momento che i rossoblu avevano già speso tutti e cinque i cambi a disposizione. La brutta notizia per i genovesi è anche la possibile assenza dunque del giocatore nella sfida della prossima settimana a San Siro contro l’Inter. Resta chiaramente da valutare l’entità del problema.