Pellegrini: «Correa perfetto per l’Inter. Belotti o Thuram? Di prospettiva»

Luca Pellegrini, ex difensore e capitano della Sampdoria che vinse la Serie A nel 1991, valuta i tanti nomi per l’attacco dell’Inter. Da Belotti a Thuram passando per Correa, che resta il suo preferito: ecco la sua analisi per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

CHI PRENDERE? – Luca Pellegrini analizza l’acquisto da fare per l’Inter da qui a una settimana: «Andrea Belotti e Marcus Thuram sono di prospettiva, anche per l’anno prossimo, come sostituti di Edin Dzeko. Un giocatore perfetto per integrarsi è Joaquin Correa. Il gioco di Simone Inzaghi? Meno intensità, quella che chiedeva sempre Antonio Conte, e calcio ragiontato. Inzaghi ha fatto un percorso di crescita rispetto alla Lazio. Quando è riuscito a inserire la qualità, ossia Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, e con lo spirito di sacrificio ha messo la qualità a disposizione della squadra ha fatto un altro calcio. In verticale con la palla, attraverso alle triangolazioni».