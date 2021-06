Çalhanoglu all’Inter è la possibile operazione di mercato a parametro zero spuntata stasera (vedi articolo). Luca Pellegrini, ex difensore fra le altre di Sampdoria e Verona, boccia però il nome del turco in scadenza di contratto col Milan. Ecco le sue parole da “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

C’È CHI DICE NO – Luca Pellegrini non è certo il più grande estimatore di Hakan Çalhanoglu: «Giocatore che non è che mi abbia mai entusiasmato. Anche se devo dire che l’anno scorso, a inizio stagione, aveva dato sicuramente un gran contributo alla squadra. Devo dire che il miglior Çalhanoglu aveva coinciso col miglior Milan, ma ultimamente c’è stata una flessione e anche agli Europei. Fossi nell’Inter non andrei a cercare questo profilo».