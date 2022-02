Pellegrini si è allenato in gruppo: Mourinho lo avrà in vista di Inter-Roma?

Lorenzo Pellegrini sta smaltendo il problema al quadricipite e oggi si è allenato con il gruppo. Mourinho, che ieri lo ha tenuto fuori contro il Genoa, spera di recuperarlo per Inter-Roma di Coppa Italia

RECUPERO − Pellegrini sarà a disposizione per Inter-Roma? Da Trigoria arrivano buone notizie per Jose Mourinho con il giocatore che oggi ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. Il tecnico portoghese ieri lo aveva lasciato in tribuna non utilizzandolo durante la sfida tra Roma e Genoa. Il centrocampista sta infatti recuperando da un problema al quadricipite, rimediato prima di Natale. Martedì sera ci sarà Inter-Roma, quarto di finale di Coppa Italia. Come riporta Angelo Mangiante di Sky Sport, Pellegrini ha buone chance di essere disponibile a San Siro.