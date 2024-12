Pellegri si rompe il crociato, il messaggio dell’Inter: «A presto, Pietro!»

Un momento difficile per Pietro Pellegri, attualmente in prestito all’Empoli dal Torino. Durante la recente partita di Serie A, Pellegri ha subito un grave infortunio, confermato come una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’Inter gli ha augurato una pronta guarigione attraverso un post pubblicato sui social.

GRAVE INFORTUNIO – Pietro Pellegri è stato vittima di un grave infortunio. Questo incidente lo costringerà a un lungo stop, inclusa un’operazione e un periodo di riabilitazione che potrebbe durare diversi mesi. Tra le numerose dimostrazioni di affetto, si è distinta quella dell’Inter, che ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per sostenere il giovane giocatore: «In bocca al lupo Pietro per una pronta guarigione. Ci vediamo presto in campo!». Ora inizia per Pellegri un nuovo percorso di recupero, che richiederà grande determinazione e impegno. Nonostante questa battuta d’arresto, il talento e la forza mentale del giocatore lasciano sperare in un ritorno in campo. Il mondo del calcio, unito, tifa per lui.

In bocca al lupo Pietro per una pronta guarigione 💪

Ci vediamo presto in campo! https://t.co/IPFebVtFEA — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 9, 2024