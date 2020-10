Pellegatti: “Barella insostituibile per Conte. Eriksen? Destino già segnato”

Carlo Pellegatti, intervenuto negli studi di “Sky Sport” ha parlato dell’Inter di Antonio Conte, che scenderà in campo domani contro lo Shakthar Donetsk. Il giornalista ha parlato a proposito della possibile formazione nerazzurra e dell’importanza di Nicolò Barella

FONDAMENTALE – Queste le parole di Carlo Pellegatti: «Gagliardini è un giocatore fondamentale per l’Inter. È il cosiddetto “equilibratore”. Ha subito critiche per il gol sbagliato contro il Sassuolo, però se tu pensi alla grande Inter dello scorso anno non puoi fare a meno di associare il suo nome a quella squadra. Barella? È insostituibile per Conte. Il destino di Eriksen invece è abbastanza segnato. Tra il rendimento del danese e quello dell’ex Cagliari non c’è paragone. Con Barella, Vidal e Sensi sarebbe un Inter più forte».