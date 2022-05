Pellegatti: «Vittoria contro l’Inter come la Champions League del 2003»

Carlo Pellegatti, in collegamento su Tiki Taka su Italia Uno, ritiene la vittoria dello Scudetto del Milan contro l’Inter paragonabile addirittura alla Champions League con la Juventus

COME NEL 2003 − Pellegatti paragona la vittoria dello Scudetto contro i nerazzurri alla Champions League vinta con la Juventus: «E’ stata la vittoria dell’emozione. Alchimia tra pubblico e squadra è stata un’impresa straordinaria. E’ lo Scudetto di una squadra che giocato bene, che ha meritato e che ha battuto una squadra che non ha mai mollato come l’Inter. Ricordiamo che l’Inter non ha mai perso nelle ultime partite vincendole tutte come noi. E’ lo Scudetto di una squadra che ha battuto una grande rivale come l’Inter, Paragonabile alla Champions League del 2003 contro la Juventus».