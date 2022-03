Pellegatti: «Tifare Inter a Liverpool? Sono a Parigi! Ma dipende da sé»

Pellegatti ammette che non guarderà Liverpool-Inter di stasera, dribblando così la domanda se preferirebbe vedere i nerazzurri ai quarti di Champions League per perdere energie in campionato. Queste le sue parole a Tiki Taka su Italia 1.

SECONDO ROUND – Carlo Pellegatti valuta i temi del ritorno degli ottavi di Champions League: «In riferimento alla partita di Liverpool dipenderà da che Inter sarà. L’Inter che ho visto nel derby è stata brutta, quella nel primo tempo col Liverpool buona. Per l’asterisco che ha l’Inter vedere i due punti di vantaggio, speriamo con l’Empoli di aumentarli, sto là e vediamo cosa succede. Se poi ha l’asterisco pazienza, ma dipende da sabato: il Milan ha buttato via tante occasioni. Fare il tifo perché rimonti a Liverpool? Sono a cena con mia moglie a Parigi, dove corre il mio cavallo. Ogni tanto guarderò il telefonino, ma guarderò gli occhi di mia moglie che è molto meglio…»