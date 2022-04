Pellegatti: «Sono due anni che è favorita l’Inter, ma il Milan resta in testa»

Pellegatti sembra provare a superare la scaramanzia in attesa del derby Inter-Milan. Collegato durante Tiki Taka su Italia 1, il giornalista di fede rossonera più che sulla Coppa Italia si sofferma sulla classifica.

ANCORA DA DEFINIRE – Carlo Pellegatti rigetta l’idea che il gol di Rafael Leao in Milan-Genoa abbia indirizzato la corsa per il titolo: «No, no. L’Inter, pur con l’asterisco, è vicinissima. È un gol importante per affrontare la Coppa Italia, ma gol scudetto mi sembra esagerato. Però indubbiamente servivano due gol e serviva vincere e segnare, adesso c’è il derby che non sarà una partita così semplice. Ormai sono due anni che è sempre favorita l’Inter, poi il Milan è in testa».